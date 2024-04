Piano Mattei | Malan FdI | “Una svolta politica non solo italiana | ma anche europea”

(Di martedì 2 aprile 2024) “Dopo decenni di disinteresse o di azioni non coordinate, con il, l’Italia mira ad unacoerente, duratura e non predatoria in Africa” ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio, a margine dei lavori del convegno “Le grandi potenzialità del“, il convegno promosso dal senatore di FdI L'articolo proviene da Il Difforme.

l'attuazione del Piano Mattei per l'Africa è tra i 15 progetti selezionati dalla Commissione europea per sostenere l'Italia nelle riforme attraverso lo Strumento di sostegno tecnico dell'Ue. Il Piano ... (quotidiano)

Il Piano Mattei, secondo Mattarella. Energia, istruzione, sicurezza in Costa d'Avorio e Ghana - Il presidente della Repubblica in visita di stato, fino a sabato. La cooperazione con l'Africa che piace al Quirinale vede come attori protagonisti Eni, le ...huffingtonpost

Mattarella in Ghana e Costa d'Avorio in visita ufficiale: gli incontri in agenda - Presidente, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, con successivo Pranzo di stato. Mattarella poi visiterà il Castello di Christiansborg, dove in passato partivano le navi di schiavi. Si tratta di un omaggio ...tg24.sky

Sviluppo. Mattarella in Costa D'Avorio e Ghana in visita al «modello Italia» - Il capo dello Stato in Africa da oggi a sabato fra impianti energetici, iniziative di formazione e di pace gestite da Avsi, Sant'Egidio e Salesiani. Il ruolo di Eni e Confindustria ...avvenire