Pfizergate | nuovi guai per von der Leyen | sull’acquisto dei vaccini ora indaga la procura europea

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 aprile 2024) La corsa alla conferma come presidente della Commissionedi Ursula von derrischia di complicarsi. La(Eppo) stando sulle accuse di illeciti penali sui negoziati suitra la stessa presidente e l’amministratore delegato di Pfizer, in quello che è stato definito come. La notizia, riportata da Politico.eu, è stata riferita da un portavoce delladi Liegi. Finora era labelga are su von derper “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di sms, corruzione e conflitto di interessi”. Per quanto riguarda la, per il momentono su presenti reati ...