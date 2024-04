Petrolio ai massimi da 5 mesi | cosa sta facendo salire il prezzo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 aprile 2024) Illievita in modo prepotente sui mercati internazionali e raggiunge idegli ultimi 5, di riflesso ad un mix di fattori: tensioni geopolitiche, aumento della domanda, razionamento dell’offerta. Elementi che sono destinati a permanere e che potrebbero portare ildel greggio molto più in alto nei prossimi, soprattutto se il miglioramento dlel’eco0nomia USA e cinese dovesse consolidarsi. Le quotazioni del greggio Le quotazioni delsi sono spinte per il future sul Brent in consegna giugno 2024 a 88,66 dollari al barile, aidegli ultimi cinque, in rialzo dell’1,18% rispetto alla vigilia, mentre per il Light crude statunitense, in consegna maggio 2024, le quotazioni sono arrivate a 84,88 USD/b, in ...