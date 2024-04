Pestato a un semaforo il nipote di Bud Spencer - Alessandro Pedersoli, nipote di Bud Spencer, è stato brutalmente aggredito a un semaforo romano, subendo la rottura di tre denti e un intervento all'occhio. L'aggressore, un 21enne di Pomezia, è stato ...quotidiano

Alessandro Pedersoli, il nipote di Bud Spencer preso a pugni da un automobilista a Roma: l'aggressore (21enne) arrestato dopo 4 mesi - Violenza a Roma, in zona, Prati contro il nipote di Bud Spencer. Naso, zigomo e tre denti fratturati da pugni sferrati in strada mentre era dentro la sua auto. Sotto pugni non finti ma veri e ...ilgazzettino

Il nipote di Bud Spencer Pestato in auto dopo una lite. Arrestato l’aggressore - Durante una lite in strada con un automobilista Alessandro Pedersoli, nipote di Bud Spencer, è stato preso a pugni in faccia, riportando tre denti rotti. Un vero e proprio pestaggio, avvenuto lo scors ...tpi