Perugia | il black out è in trasferta Quattro ko e appena un gol in 5 gare

(Di martedì 2 aprile 2024) Non solosconfitte nelle ultime cinque, anchetrasferte con zero gol all’attivo, una rete nelle ultime cinque, quella da tre punti sul campo del Gubbio. Fatta eccezione per Chiavari, è bastato un gol agli avversari per portare a casa tre punti. Un bilancio molto negativo per ilche ha lasciato l’intera posta anche a squadre alla portata, unout da analizzare (con tutte le attenuanti del caso) se si inseguono piazzamenti di prestigio. Soprattutto in vista degli spareggi che ildovrà disputare da protagonista. Tutto ha inizio con il Sestri Levante, sul campo di Vercelli: in quella circostanza l’allenatore ha scelto Sylla e Seghetti, con Kouan alle spalle della coppia d’attacco, ma i piani vengono stravolti dal rosso alla mezzora per Kouan. Una ...

Festa grande al PalaBarton per la Bartoccini Fortinfissi Perugia - Festa grande doveva essere e festa grande è stata. La Bartoccini Fortinfissi Perugia chiude in bellezza al Palabarton nella serata di venerdì 29 marzo e abbatte per 3 a 0 la Omag Mt San Giovanni in Ma ...umbria24