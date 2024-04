Perugia | 89enne sposa la badante La famiglia si oppone | «È sordo | lei ha un altro» Ma il giudice dà ragione alla coppia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Non ha avvertito la, èe lei avrebbe un. Con queste motivazioni le sorelle e i nipoti di unsi sono opposti al matrimonio in seconde nozze dell’anziano con la56enne della moglie, morta da circa un anno. Secondo ildella Prima sezione persone edel Tribunale diche valutato il caso a gennaio, come si legge sul Notiziario penale della Corte d’appello e riporta Il Messaggero, nessuna di queste condizioni è motivo sufficiente di ostacolo al matrimonio. Il ricorso dei parenti dell’uomo, che è stato anche ascoltato in aula, è stato quindi rigettato e dando il via libera alle nozze. L’anziano di 89 anni è rimasto vedovo da pochi mesi, circa un anno, ha deciso dire la donna ...