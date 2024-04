Perù | sei ministri si sono dimessi dopo le indagini sulla corruzione del presidente

(Di martedì 2 aprile 2024) Insiseia causa delledelDina Boluarte. Laè indagata per arricchimento illecito.: seisi dimettono Seidel governo peruviano sia causa delleperdelDina Boluarte. Boluarte è indagata per arricchimento illecito. La polizia

L’escursione in uno dei luoghi più affascinanti del mondo si è trasformata in tragedia. Una Guida turistica peruviana è morta e sei turisti francesi sono rimasti feriti da un fulmine che ha colpito ... (thesocialpost)

Falklands, le verità emerse dagli archivi di Stato: L'intelligence di Londra blocca all'aeroporto di Recife in Brasile l'arrivo a destinazione di sei ... La Francia è il paese da cui provengono i missili che l'Argentina acquisisce via Perù. Armi in grado ...

Acqua, troppi sprechi: diamo più spazio ai privati: Secondo le Nazioni Unite la vera grande crisi idrica mondiale ci sarà fra sei anni, nel 2030. Pochi giorni fa è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua e i dati ... in Perù, in Honduras con ...