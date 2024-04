Pero | la nonnina è più scaltra della truffatrice | arrestata 34enne polacca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)(Milano) – Intuisce che potrebbe essere una truffa, si accerta che la nipote stia bene e non è ricoverata in ospedale, sta al gioco seguendo le istruzionipolizia e incastra la. Protagonista unadi 84 anni diche è stata piùsuae fatto arrestare la 'finta nipote', unadi 34 anni accusata di truffa aggravata. E' successo nei giorni scorsi, nonna Giuliana ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che si è presentata come la nipote, le chiedeva di raccogliere tutto l'oro e i contanti che aveva in casa, perché era in ospedale per una bronchite e aveva bisogno con urgenza di soldi per pagare cure mediche e farmaci. Ma la donna non è stata abbastanza convincente, ...