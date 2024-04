Perde il controllo dell’auto e si ribalta | paura sul Raccordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSbanda l’automobile in corsa e sulavellino- Salerno fino arsi. Tragedia sfiorata all’altezza del Comune di Serino in direzione Salerno, per un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura. Per cause da accertare, un uomo alla guida di un’auto ha improvvisamente perso ildel mezzo, finendo fuori strada. A bordo del veicolo padre e figlio. Entrambi sono stati a soccorso dai sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sul posto tempestivo l’arrivo della Polstrada, Aci e tecnici Anas. Complicate le operazioni di recupero della vettura finita in una cunetta che costeggia la carreggiata. Code sull’arteria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.