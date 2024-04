Percorsi abilitanti | numeri di corsisti per classe di concorso e Università Elaborazione CISL

Che fine hanno fatto i Percorsi abilitanti per gli insegnanti? Quello che doveva essere un'attesa naturale per completare le procedure burocratiche adesso è diventato un giallo. Anche perchè, oltre ... (orizzontescuola)

Che fine hanno fatto i Percorsi abilitanti per gli insegnanti? Quello che doveva essere un'attesa naturale per completare le procedure burocratiche adesso è diventato un giallo. Anche perchè, oltre ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) apriranno a breve e la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato un evento imperdibile per aiutarti a ... (orizzontescuola)

Giornata mondiale per la consapevolezza su autismo, arrivano le Blu Home per le famiglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale per la consapevolezza su autismo, arrivano le Blu Home per le famiglie ...tg24.sky

Percorsi abilitanti, che fine hanno fatto Il ritardo adesso è importante: molti docenti rischiano di non potersi iscrivere alle GPS - Che fine hanno fatto i Percorsi abilitanti per gli insegnanti Quello che doveva essere un'attesa naturale per completare le procedure burocratiche adesso è diventato un giallo. Anche perchè, oltre al ...orizzontescuola

Concorso abilitante 2020, che fine hanno fatto i 15 euro di contributo versati da più di 100 mila candidati per una procedura mai partita - Il Ministero ha incassato più di 1 milione e mezzo di euro per un concorso mai svolto con più di 100 mila candidature, i docenti vanno risarciti. A dirlo è la UIL Scuola, che chiede conto al Ministero ...tecnicadellascuola