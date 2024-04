Perché sulle Alpi è caduta la “neve colorata” | è un fenomeno che può ripetersi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) Durante il weekend di Pasqua, sulla Marmolada e in Valtellina si sono verificate alcune nevicate anomale, che hanno colorato le cime di giallo e arancione. In realtà, la causa è un particolareatmosferico collegato alla nuvola desertica che, spinta dai venti del Sud, dal Sahara è arrivata fino in Europa centrale.