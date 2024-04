Perché da domani chiude la metro M4 di Milano e per quanto tempo durerà lo stop

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) Da, mercoledì 3 aprile, la linea blu dellapolitana M4 disarà chiusa al pubblico per una settimana. Dovranno essere infatti effettuati alcuni test tecnici. I bus passeranno con una frequenza precisa nei giorni festivi e in quelli feriali. Atm ha poi elencato tutte le fermate in cui transiteranno.