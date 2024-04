Per il 2 aprile sono previsti incontri e inizative in tutta Italia Ma un modo alternativo per celebrare l' importante data | proclamata dall' Onu | è una visita ai capolavori dell' arte | resi “amici” da guide speciali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 aprile 2024), spettacoli, presentazioni, ma anche giri in barca e camminate…tantissime, e in, le iniziative per il 2, la Giornata Mondialea consapevolezza sull’autismo, istituita’Onu nel 2007 “come mezzo per confermare e promuovere il pieno realizzo di tutti i diritti umani ee libertà fondamentali per le persone autistiche su base paritaria con gli altri”. E oggi c’è per loro un“paritario” per godersi le gioie, grazie all’iniziativa di musei illuminati come la Pinacoteca di Brera a Milano o la Collezione Alberto Burri a Città di Castello: lescritte con l’approccioa Comunicazione Aumentativa Alternativa. ...