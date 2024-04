(Di martedì 2 aprile 2024) Ogni giorno in Lombardia sono centinaia di migliaia le persone che si spostano con mezzi privati - auto, moto, biciclette e monopattini - per raggiungere il posto di. Complici il traffico, la fretta e spesso il mancato rispetto delle regole il tragitto casa-sempre più spesso si trasforma in teatro di incidenti, anche molto gravi. La stessa cosa accade per gli studenti, in particolare quelli che frequentano le scuole superiori e gli universitari, che anziché in ufficio si dirigono in classe. Per tutti loro la Direzione compartimentale Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dell’Automobile Club Italia in collaborazione con Regione Lombardia e la Direzione regionale dell’Inail ha varato il progetto ’In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto’, che prevede la realizzazione di campagne ...

(Adnkronos) – " sono un pericolo per loro, per noi e per i nostri figli" i "leader europei che parlano di guerra , parlano di bombe, parlano di mandare i soldati a combattere e a morire fuori dai ... (webmagazine24)

Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – " sono un pericolo per loro, per noi e per i nostri figli" i "leader europei che parlano di guerra , parlano di bombe, parlano di mandare i soldati a ... (dayitalianews)

Il giorno di Pasqua un uomo di 54 anni è uscito per andare a pesca re ed è stato trovato morto dopo ore in un torrente vicino Lizzola, in Alta Val Seriana (Bergamo).Continua a leggere (fanpage)

Per andare al lavoro non serve correre - Ogni giorno in Lombardia sono centinaia di migliaia le persone che si spostano con mezzi privati - auto, moto, biciclette e monopattini - per raggiungere il posto di lavoro. Complici il traffico, la f ...quotidiano

Primari in fuga da Torrette, la versione del dg Gozzini: «La Zuccatosta via perché Gasparini l'ha lasciata sola» - Perché è proprio sua la colpa, perché è proprio lui che ha lasciato sola la dottoressa Zuccatosta per andare al San Raffaele, per propri ancorché legittimi interessi professionali. E qui mi vedo ...corriereadriatico

Genoa con il fiato sospeso per Malinovskyi e Retegui - era ai box per un problema di natura muscolare e la speranza è che possa rientrare in gruppo per poter andare a rinforzare il pacchetto offensivo così come Vitinha, anche lui non al top dopo la gara ...genova.repubblica