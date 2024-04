Per 4 anni nell’armadio | ora le ossa sono state analizzate | sono i resti di Luigi Dessì | scomparso 7 anni fa

Tempo di lettura: 3 minuti cresce l’attesa per “I miei meravigliosi anni ’80…e non solo!”, l’imperdibile concerto di Nino D’Angelo che si terrà il 29 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di ... (anteprima24)

Maltratta la compagna indiana di 36 anni : Carabinieri allontanano dalla casa familiare un uomo per violenza sulla propria fidanzata. Maltratta menti in famiglia a San Felice Circeo: la vicenda – ... (ilcorrieredellacitta)

Cresce l’attesa per “I MIEI MERAVIGLIOSI anni ’80…e non solo!” - NAPOLI - Cresce l’attesa per “I MIEI MERAVIGLIOSI anni '80…e non solo!”, l’imperdibile concerto di NINO D'ANGELO che si terrà il 29 giugno allo Stadio Diego ...napolivillage

Furto e ricettazione: questa volta finisce in carcere - Le forze dell’ordine di Foligno hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale nei confronti di una donna di 52 anni condannata alla ... oltre ...umbria24

Autismo, i diagrammi indicano curve in aumento: ogni anno in Italia 5mila nuovi casi, in media 14 al giorno - ROMA – Ogni anno in Italia si registrano circa 5mila nuovi casi di autismo, in media 14 al giorno, e i tempi di attesa per accedere ai percorsi di cura sono mediamente di due anni. A dirlo sono i dati ...repubblica