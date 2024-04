Pentimento di Schiavone | don Patriciello | “La storia con lui sia spietata”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA ‘Sandokan’“io gli direi, indietro non si torna. Puoi chiedere perdono solo a Dio che è morto in croce anche per te e chiedere perdono a questo popolo a cui hai fatto tanto male”. Così a Repubblica il prete anti-camorra di Caivano don Maurizio. “Io sono un prete – aggiunge – e parlo da prete. Ma dal punto di vista storico nessuna clemenza. Ladeve essere, com’è stato spietato il loro clan. Bisogna dire e raccontare ai posteri quello che è successo nei nostri territori, alla nostra gente, quello che noi abbiamo subito. Quanti funerali ho fatto a bambini, giovani mamme, giovani papà”. “– prosegue – potrebbe anche fare altre due cose.Restituire tutti soldi che hanno guadagnato con la violenza e la paura e che lui sicuramente sa ...