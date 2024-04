Crolla il tetto di un edificio disabitato nel Milanese - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti stamani alle 7.30 per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato in via San Gregorio a Cuggiono, nel Milanese. Nessuno è rimasto ferito.ansa

Tamponamento tra centauri nell'Avellinese, un ferito grave - Di ritorno dalla gita di Pasquetta due motociclisti sono stati vittime di un incidente stradale mentre percorrevano la Statale 7 bis nel territorio di Pratola Serra, in provincia di Avellino. (ANSA) ...ansa

Peccioli, ferito nello scontro auto-moto - Peccioli (Pisa), 2 aprile 2024 – Grave incidente stradale questa mattina a Peccioli, sula strada provinciale della Sughera. Nello scontro fra un’auto e una moto una persona è rimasta ferita ed è stata ...lanazione