Pavimento flottante | cos’è | pro e contro | in legno o PVC

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella scelta dei pavimenti da acquistare per la casa o per un ambiente esterno, non conta solamente l’estetica: occorre fare attenzione a quale materiale adottare e persino al tipo di posa. Quella a sabbia e cemento, che vedeva l’adesione delle piastrelle al massetto con l’utilizzo di questi due elementi, ormai è quasi completamente caduta in disuso, sostituita dalla più efficiente posa a colla. Tuttavia, negli ultimi anni si sta diffondendo moltissimo l’impiego dei pavimenti flottanti, che non richiedono l’uso di collanti e possono essere adottati anche in situazioni più complicate. Scopriamo di che cosa si tratta e quali sono i vantaggi.ilIl, spesso chiamato anche galleggiante, è un tipo disopraelevato che si posa in ...