Pavia | passata la piena del Po | preoccupano i livelli dei fiumi | continua il monitoraggio

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Ieri sera èsotto il ponte della Gerola e questa mattina al ponte della Becca ladel Po. Dopo le piogge dei giorni scorsiidrometrici dei grandi. In base alle previsioni dalle 12 di oggi lasi attesterà su questi valori (criticità ordinaria, colore giallo) nell’arco delle prossime 24-36 ore lungo il tratto fluviale a valle di Piacenza, mentre nelle ore a seguire sarà possibile il superamento della seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nei rami del Delta. Il Sesia è esondato a Palestro, in Lomellina, in alcune zone golenali. Il Ticino, invece, alle 9 a Bereguardo era a 1,70 metri e ail fiume ha coperto la pista ciclabile che costeggia il corso d'acqua ...