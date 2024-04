Paura in Finlandia | spari in una scuola | un morto e 3 minori feriti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Helsinki, 2 aprile 2024 – Attimi di terrore in, dove è avvenuta una sparatoria in unadi Vantaa, città non lontana da Helsinki. Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero. Secondo la polizia, il sospetto autore della sparatoria è stato arrestato. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dallae a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti. "Il sospetto arrestato ha 12 anni – ha riferito la polizia finlandese – precisando che i trehanno la stessa età del sospetto aggressore".