Paura ad Aversa | crolla ponteggio da edificio in ristrutturazione | cinque feriti

(Di martedì 2 aprile 2024). Nella serata di ieri intorno le ore 19.15 in via Raffaello Sanzio ilallestito per ladi undi dieci piani èto, e il materiale caduto ha investito alcune auto in transito lungo la strada, causando il ferimento dipersone. Sul posto sono giunte due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Marcianise ed una proveniente dal distaccamento di, che hanno liberato subito gli occupanti delle auto coinvolte. Le 5 perone ferite sono state affidate al personale del 118 per il trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura e l’intera area.

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora Paura in città a causa di un incidente che ha avuto come vittima una donna che è stata Travolta da un’auto ... (dayitalianews)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Dopo gli episodi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Paura nel Salento per un pedone investito da un’auto in corsa. Il nuovo caso si è verificato, ... (dayitalianews)

Paura in provincia, crolla ponteggio per la ristrutturazione di un edificio: 5 persone colpite - Paura in provincia dove un ponteggio allestito per la ristrutturazione di un edificio di dieci piani è crollato e nel crollo ben 5 persone sono rimaste coinvolte. È accaduto ad Aversa, in via Raffaell ...vocedinapoli

Vento forte in Costiera, albero piomba sulla statale a Marmorata - Paura in Costiera Amalfitana dove il vento forte che ha iniziato a spirare intono alle 19 ha rischiato di far danni. Dalle piazze è stato un fuggi fuggi generale mente gli addetti di bar e ristoranti ...ilmattino

Tromba d'aria: crolla ponteggio ad Aversa, albero colpisce motociclista a Napoli - Nel pomeriggio di Pasquetta i forti venti hanno sferzato gran parte della Campania. Una tromba d'aria nella zona flegrea ha provocato la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale e il distacco di ...rainews