Paul Smith apre il Pitti Uomo di giugno

(Di martedì 2 aprile 2024) In occasione dell’ultimo, la presenza dialla sfilata di Steven Stokey-Daley ci aveva fatto ben pensare e sperare. Era da un po' che lo stilista inglese mancava all’appuntamento … Arriva oggi, allora, la comunicazione ufficiale che Sir, come è chiamato lo stilista inglese tra gli addetti ai lavoro, aprirà proprio il prossimo(11-14), presentando la sua collezione primavera/estate 2025. Si legge nella nota del comunicato diffuso alla stampa: «Sono stato tra i primi stilisti invitati a, nel 1993, e l'ho sempre ritenuta una meravigliosa opportunità per dare risalto ad alcuni dei capi più belli di abbigliamento maschile al mondo, in maniera molto concreta. Non vedo l'ora di presentare la ...

Paul Smith aprirà Pitti uomo con uno show l’11 giugno - Il designer brit fu nel 1993 il primo guest della fiera, inaugurando una tradizione che quest’anno porterà Marine Serre a sfilare negli spazi fiorentini della Stazione Leopolda. «Sarà una grande emozi ...milanofinanza

L’ultimo segreto di Diana: le registrazioni che fanno tremare la Corona - Lady Diana avrebbe registrato dei video e un audio, mai ritrovati, che potrebbero gettare la Corona in una crisi irreversibile ...ilgiornale

Londra, hub di Paul Smith per coltivare stilisti in erba - C'è un nuovo indirizzo londinese per far crescere i giovani talenti del fashion con i leader dell'industria britannica come mentori. L'hub per gli stilisti britannici in erba, la Fashion Residency, è ...italiaoggi