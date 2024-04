Patrick ed Ethan morti nel crollo del casolare a Nuoro | ci sono 14 indagati | “Ipotesi di omicidio colposo”

(Di martedì 2 aprile 2024) Per la morte diZola edRomano, i due ragazzini di 15 e 14 annia seguito deldi undiroccato in periferia distate iscritte nel registro degli14 persone. Si tratta degli eredi e ccomproprietari del terreno sul quale sorge la casa abbandonata da decenni: nel corso delle prossime ore, i diretti interessati dovrebbero essere raggiunti dagli avvisi di garanzia. Il reato ipotizzato dal pm diè quello di duplice: come riportato da alcune testate locali, infatti, ilera abbandonato da anni e privo di recinzione. Chiunque poteva dunque accedervi. Gli avvisi di garanzia ai 14 proprietari del ...

