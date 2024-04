Passa a ho entro il 26 4 e ricevi 5€ di ricarica omaggio

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 2 aprile 2024)a hoil 26 aprile ed effettua la portabilità del numerol’8 maggio per ricevere 5€ di. L’operatore virtuale di Vodafone propone tariffe tutto incluso a partire da 5,99€ al mese. ho Mobile non rimodula le proprie tariffe, offre tariffe low cost e permette anche di ricevere credito gratis da utilizzare per le ricariche. Le tariffe proposte hanno un costo a partire da 5,99€ con 100 GB di dati, minuti ed SMS senza limiti per chi effettua la portabilità del numero da iliad e virtuali, mentre la stessa tariffa ha un costo di 6,99€ se attivi un nuovo numero.a hoa ho e5€ in regalore a ho Mobile e5 euro digratuita, è necessario ...