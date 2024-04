Il gruppo, composto da undici persone e un neonato di pochi mesi, aveva scelto il fiume Tagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio si è accorto che ormai la via di ritorno ... (fanpage)

Pasquetta finisce in tragedia, auto con 5 ragazzi va fuori strada: Federico muore sul colpo, aveva 20 anni. Grave un amico - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada. Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili del fuoco. Lacrime e dolore.leggo

Rissa in piazza, coinvolte dieci persone. Una finisce in ospedale - Al momento non si conoscono le cause dell’incidente né se le persone coinvolte fossero sotto l’influenza di alcol ...zoom24

Auto fuori controllo abbatte palo del telefono e finisce nel fosso. Feriti quattro giovani - Fila di ambulanze nel pomeriggio del giorno di Pasquetta a Schiavon, in soccorso di tre giovani e di una ragazza rimasti feriti in seguito all'uscita di ...ecovicentino