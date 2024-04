Pasquetta di sangue sulle strade salentine | Giorgio e Francesco morti a poche ore di distanza sulla statale

Pasquetta di sangue sulle strade: un altro tragico incidente, morto un 44enne - Due incidenti stradali mortali nel giro di poche ore nelle Marche, con una dinamica simile e lo stesso tipo di autovettura: ieri sera a Francavilla d’Ete verso le 20 una Polo Volkswagen era uscita di ...youtvrs

Mortale sulla 274: “Inattuata una mozione per la messa in sicurezza” - SALVE – Una Pasqua di sangue con due incidenti mortali nel giro di poche ore ha segnato le cronache del Salento: nei sinistri hanno perso la vita un 32enne, sulla provinciale 223, e un 22enne sulla ...lecceprima

In bici in Argentina sulle tracce degli emigrati: "Incontri toccanti" - E’ tempo di incontri con associazioni e discendenti di immigrati italiani per Carlo Motta ed Enzo Bernasconi, i due ciclisti (rispettivamente di Cuggiono e Cesate) impegnati in una pedalata di 5mila c ...primamilanoovest