Fine settimana di Pasqua, - Di fronte all’imponente aumento del traffico dovuto alle festività di Pasqua, anche la polizia stradale di Cremona ha predisposto in tutta la provincia un rafforzamento dei servizi di vigilanza ...cremonaoggi

Pasquetta di sangue: accoltella alla schiena la vicina di casa in pieno centro - Furibonda lite, scaturita per futili motivi, nel pomeriggio di lunedì a Porto Recanati, in provincia di Macerata. La vittima è ricoverata in ospedale, denunciata una 24enne ...ilrestodelcarlino

Pasquetta di sangue sul litorale domitio: 21enne accoltellato alla gola, è grave - CASTEL VOLTURNO – E’ stata anche una Pasquetta di sangue sul litorale domizio. A poche centinaia di metri in linea d’aria dalla zona dei lidi, della musica e degli apertivi, si consumava, infatti, un ...ilmeridianonews