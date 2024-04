Pasqualino | come si salva il cane chiuso in busta e gettato in strada | favola a Frosinone

(Di martedì 2 aprile 2024) Un fagotto bianco che si muove spasmodicamente, ai margini della, immersa nel buio notturno. Una inquietante apparizione sulla provinciale che collega Pontecorvo a Pignataro Interamna, in provincia di, deserta a quest'ora. O meglio, non del tutto deserta: una coppia passa di lì, nota quel fagotto bianco e si avvicina, capisce che si tratta di un sacchetto di plastica, peraltro sigillato. Chissà cosa o chi contiene, dev'essere senz'altro opera di umani, solo gli umani possono mettere un essere vivente dentro un sacchetto per fargli fare una fine terribile. Il marito prende coraggio, apre il fagotto, mentre la moglie rirprende la scena con il cellulare: dal buco praticato sulla plastica esce una testolina, si vedono due occhietti impauriti. È un cucciolino di Yorkshire, impaurito e infreddolito, era destinato alla morte e invece... Una ...

Salvato cucciolo di Yorkshire chiuso in una busta e gettato per strada: si chiamerà Pasqualino - Gianna, tramite il suo profilo social, ha condiviso la gioia e la gratitudine per questo inaspettato incontro, descrivendo Pasqualino come un “uovo di Pasqua” molto speciale. Con affetto e un tocco di ...news.fidelityhouse.eu

Chiudono un cagnolino in una busta e lo abbandonano: le immagini - Un cucciolo di yorkshire è stato salvato a Pontecorvo (Frosinone) da una coppia nel giorno di Pasqua. Pochi minuti e sarebbe morto soffocato ...today

Il video di Pasqualino: la storia di un miracolo il giorno di Pasqua - Un esemplare di Yorkshire è stato salvato da una coppia nel giorno di Pasqua. Se fossero arrivati poco dopo, il piccolo sarebbe morto soffocato.msn