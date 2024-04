Pasqua di maltempo salvata dai turisti stranieri

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 2 aprile 2024) I DATI. +39,1% in città bassa e +48,7% in Città Alta rispetto al week-end precedente. I numeri di Confcommercio Bergamo-Wind 3: da sabato a lunedì sono stati rilevati 194.281 passaggi in città bassa e 71.855 in Città Alta. Fusini: «Il turismo leisure si fa largo».