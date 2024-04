Partono gli espropri per il Ponte sullo Stretto | cosa succede a chi dovrà cedere case e terreni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) Domani, 3 aprile, sarà pubblicato l'avviso sull'o deinecessari per costruire ildi Messina. Non sarà un atto immediato: ci saranno almeno due mesi di tempo per informarsi sulle procedure. I proprietari di questiriceveranno un indennizzo, ma potrebbero anche scegliere di ricorrere alle vie legali.