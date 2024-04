Paris Jackson | la figlia del Re del Pop incanta i red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 aprile 2024)non rinuncia ad una buona occasione da red, dove spesso e volentieri lancia o ricalca i trend del momento.d’arte, ha conquistato tappeti rossi e passerelle negli ultimi anni.d’arte,porta un cognome che non avrebbe bisogno di presentazioni. Ma, oltre ad essere ladi Michael, a sua volta è una modella, cantante ed attrice che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, sia in passerella che sul tappeto rosso. Classe ’98, il suo nome è spesso al centro dell’attenzione per via della sua storia famigliare. Soltanto pochi giorni fa, ad esempio, è apparsa alla prima londinese di MJ: The Musical dedicato al successo di suo padre insieme ai fratelli Prince e ...