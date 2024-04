Parigi-Roubaix 2024 | si pensa a chicane prima della Foresta di Arenberg per rallentare il gruppo

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli organizzatorisono pronti a installare unapocodell’ingressodicon l’obiettivo diilnel corso dell’edizioneregina delle Classiche del nord di ciclismo, provando in questo modo a scongiurare il rischio di cadute come quella, molto grave, di Wout Van Aert al recente Attraverso le Fiandre. Così il direttore di gara Thierry Gouvenou: “Il principio è ‘trovare’ curvediper allungare ile farlo. Stimiamo di poter dimezzare la velocità. Normalmente arrivano a 60 km/h. Se riusciamo a farli rientrare a ...

La stagione delle Classiche del Nord si è aperta ieri con il Giro delle Fiandre, ma non c’è tempo neanche per riflettere: domenica prossima 7 aprile sarà la volta dell’iconica Parigi-Roubaix ... (oasport)

Mathieu Van der Poel è già al lavoro dopo l’impresa al Fiandre. La Parigi-Roubaix 2024 e’ in programma domenica prossima e il belga resta il favorito numero 1 . “Quando sono in Spagna , riesco a fare ... (sportface)

Continua la campagna del Nord e questa domenica è in arrivo la mitica Parigi-Roubaix . la corsa delle pietre sognata da tutti coloro che iniziano ad andare sulle due ruote. Sarà un percorso ancora ... (oasport)

Parigi-Roubaix 2024: il percorso ai raggi X e i settori in pavé. La Foresta di Arenberg accende la corsa - Continua la campagna del Nord e questa domenica è in arrivo la mitica Parigi-Roubaix. la corsa delle pietre sognata da tutti coloro che iniziano ad andare sulle due ruote. Sarà un percorso ancora più ...oasport

Parigi-Roubaix 2024 - Data, orari, percorso, pavé, favoriti e dove vedere l'Inferno del nord in diretta tv e streaming - Parigi-Roubaix - La terza Monumento della stagione si disputerà su un tracciato di 259,9 km di cui quasi 56 in pavé. Mathieu van der Poel, vincitore dell'edizio ...eurosport

Ciclismo: dal Fiandre a sogno Roubaix,Van der Poel già al lavoro - Parola di Mathieu Van der Poel che dopo l'impresa al Fiandre è pronta a cimentarsi in un'altra sfida in una delle grandi classiche del ciclismo. La Parigi-Roubaix 2024 e' in programma domenica ...ansa