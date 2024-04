Pardo | «Inter la più pronta grazie a Inzaghi e società! Si nota una cosa»

Inter-Empoli: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming - Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo. In streaming la partita si può seguire sull’app e sul sito di Dazn, mentre ...gazzetta

Inter-Empoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri verso il 20° scudetto, mentre i toscani hanno bisogno di punti salvezza. Inzaghi schiera i titolarissimi, dubbi in attacco per Nicola ...repubblica

Inter-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Inter-Empoli (lunedì 1° aprile con calcio d`inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 30esima giornata di campionato in Serie A. Reduci dall`eliminazione.calciomercato