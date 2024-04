Paraplegico dopo l’incidente Nuove indagini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) La ruota della Vespa era finita del ribassamento di tombino, facendolo finire a terra. Un incidente che al conducente della moto, un comasco che all’epoca aveva 33 anni, aveva provocato lesioni gravissime e irreversibili, riducendolo in una condizione di paraplegia. Ora il Gip di Como Carlo Cecchetti, ha rigettato la richiesta di archiviazione di quel, ritenendo che possano essere individuate delle responsabilità in quanto accaduto, e rimandando il fascicolo in Procura con la richiesta di riaprire lerisale alla notte del 17 febbraio 2019, verso le 3.30, quando l’uomo alla guida di una Vespa 125, stava percorrendo via Castelnuovo, in direzione statale Briantea, occupando la corsia a sinistra che prosegue verso via Carloni. Arrivato all’altezza del Museo della Seta, un tratto che sarebbe risultato ...