Papa | Ratzinger mi difese da un processo

Stavolta ad essere stato usato è il papa contro il predecessore, Benedetto XVI, e non il contrario. A svelare i segreti del Conclave che nel 2005 portò sul soglio petrino Joseph Ratzinger, in un ... (quotidiano)

Stavolta ad essere stato usato è il papa contro il predecessore, Benedetto XVI, e non il contrario. A svelare i segreti del Conclave che nel 2005 portò sul soglio petrino Joseph Ratzinger, in un ... (quotidiano)

Roma, 31 marzo 2024 - Papa Francesco rivela che Joseph Ratzinger era il suo candidato nel Conclave, nel 2005. “Mi usarono” per cercare di fare in modo che Ratzinger non fosse eletto Papa. Così il ... (quotidiano)