Papa Francesco progetta il suo funerale | il taglio col passato | «Il mio corpo in una bara» Che cosa non ci sarà più

(Di martedì 2 aprile 2024) Aveva iniziato a pensare a come cambiare il rito funebre dei pontefici un anno fa, dopo la morte diRatzinger. Adesso, i dettagli emergono dal libro-intervista di Jorge Mario Bergoglio, scritto dal giornalista spagnolo Javier Martin Brocal e intitolato El Sucesor. L’idea è quella di snellire un protocollo checonsidera anacronistico. E il primo simbolo a cadere è quello dell’ostensione della salma su un catafalco, per la veglia notturna in basilica., dunque,esposto nellae non su un catafalco, «con dignità, ma come ogni cristiano». Diminuito il numero di veglie, che passano da due a una. Eliminata, poi, la cerimonia per la chiusura della. Ripercorrendo i funerali di Benedetto XVI, ...