(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – La vegliaper Benedetto XVI è stata l'ultima con il corpo delfuori dallae il catafalco con i cuscini. I Papi "siano vegliati e sepolti come qualsiasi altro figlio della Chiesa. Con dignità, come qualsiasi cristiano". Cosìnel libro intervista con il del giornalista Javier Martínez-Brocal intitolato

Aveva iniziato a pensare a come cambiare il rito funebre dei pontefici un anno fa, dopo la morte di Papa Ratzinger. Adesso, i dettagli emergono dal libro-intervista di Jorge Mario Bergoglio, ... (open.online)

Papa Francesco ha già disposto una revisione delle esequie Papa li spiegando che la veglia funebre per Benedetto XVI è stata l’ultima con il corpo del Papa fuori dalla bara e il catafalco con i ... (lanotiziagiornale)

Papa Francesco: "Per rito funebre sarò nella bara" - (Adnkronos) - La veglia funebre per Benedetto XVI è stata l'ultima con il corpo del Papa fuori dalla bara e il catafalco con i cuscini. I Papi "siano vegliati e sepolti come qualsiasi altro figlio del ...msn

Papa Francesco ha dato disposizioni per il suo funerale: “sarò nella bara, niente catafalco” - Il Santo Padre ha già dato disposizioni sul suo funerale e ha parlato di semplificazione del rito: "abbiamo eliminato tante cose" ...strettoweb

Il Papa parla della sua morte: «Niente catafalco, sarò esposto nella bara. Ecco dove sarò sepolto: è tutto pronto» - Papa Francesco ha deciso che cambierà il rito funebre dei pontefici. E lo farà a partire dalla sua morte. Bergoglio sarà esposto nella bara e non su ...corriereadriatico