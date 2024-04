Papa Francesco | “Da padre Georg mancanza di nobiltà e di umanità Mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato”

(Di martedì 2 aprile 2024) “Unadie di“.definisce così la scelta di monsignorGaenswein – segretario particolare diXVI – di pubblicare immediatamente dopo la morte di Ratzinger il suo libro di memorie (Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco diXVI, Piemme) pieno di dure critiche ne suoi confronti. “Mi hachesia“, racconta il Pontefice nel libro-intervista El sucesor (Il successore) con il giornalista Javier Martinez-Brocal, in uscita il 3 aprile. Un testo doveracconta il suo rapporto con il predecessore – che lo ...

Papa Francesco ha già disposto una revisione delle esequie Papa li spiegando che la veglia funebre per Benedetto XVI è stata l’ultima con il corpo del Papa fuori dalla bara e il catafalco con i ... (lanotiziagiornale)

