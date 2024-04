Papa Francesco attacca ancora padre Georg | “Ha mostrato mancanza di nobiltà e umanità”

(Di martedì 2 aprile 2024)hadi”: lo dice ilnel libro-intervistaFrancisco. El sucesor (edizioni Planeta), con il giornalista Javier Martinez-Brocal, in uscita in Spagna, parlando del comportamento dell’allora segretario di Ratzinger, monsignor Ganswein, che pubblicò il suo libro, con la sua versione dei fatti, nel giorno dei funerali di Benedetto XVI. Il: “Il libro dimi ha provocato grande dolore” ”Mi ha provocato un grande dolore: che il giorno del funerale venga pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste”. Bergoglio spiega che il funerale di Benedetto XVI – che a detta di alcuni fu sottotono ...

Vacanze di Pasqua alle Maldive per Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus . Con loro anche papà Francesco Totti che ne approfitta per improvvisarsi foto grafo ufficiale della coppia .Continua a ... (fanpage)

Dove comincia tutto. Lo stupore delle donne “è il nostro stupore” la mattina di Pasqua - Attraverso quel sepolcro vuoto passa la via nuova: la via della vita in mezzo alla morte, la via della pace in mezzo alla guerra ...difesapopolo

Papa Francesco: «Da padre Georg Gaenswein mancanza di nobiltà e umanità» - Il pontefice parla del funerale che si attende e ricorda il suo predecessore: «Ratzinger mi difese da alcuni cardinali. Niente catafalco, solo la bara». Le rivelazioni nel libro-intervista El sucesor ...vanityfair

Papa Francesco e la richiesta della bara per i funerali senza catafalco, poi la rivelazione su Benedetto XVI - Papa Francesco comparirà in una bara anziché su un catafalco durante i funerali: in un libro-intervista fa importanti rivelazioni su Benedetto XVI ...notizie.virgilio