Papa | “Da padre Georg mancanza di nobiltà e umanità Su unioni civili Benedetto mi difese

(Di martedì 2 aprile 2024)Francesco, nel libro-intervista "El Sucesor" con Javier Martinez-Brocal, pubblicato dalle edizioni Planeta e in uscita il 3 aprile, ha rivelato che alla sua morte desidera essere esposto nella bara anziché su un catafalco, "con dignità ma come ogni cristiano". Il Pontefice vuole così semplificare il rito funebre, eliminando la veglia e la cerimonia di chiusura del feretro. Francesco ha già avviato una revisione delle esequieli, definendo il rituale attuale come "troppo sovraccarico". Ricordando i funerali diXVI, Francesco ha spiegato: "Sarà l'ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo delesposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose".