Papa Bergoglio detta le linee per il suo funerale | Niente catafalco | solo la bara

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI -Francesco alla sua morte sarà esposto nellae non su un, "con dignità ma come ogni cristiano". Lo racconta lo stessonel libro-intervista "El Sucesor" ("Il successore") con Javier Martinez-Brocal (edizioni Planeta). Francesco vuole così semplificare il rito funebre: ci sarà una veglia e non due e nessuna cerimonia per la chiusura della. Il Pontefice ha raccontato di aver già disposto una revisione delle esequieli ("il rituale attuale" è "tropposovraccarico") spiegando che la veglia funebre per Benedetto XVI è stata l'ultima con il corpo delfuori dallae ilcon i cuscini. "Sarà l'ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo delesposto fuori ...

Papa Francesco, dopo avere rinunciato ieri sera all'ultimo momento alla Via Crucis al Colosseo, stasera è atteso per la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro che inizierà dalle 19.30. La sua ... (iltempo)

Stavolta ad essere stato usato è il papa contro il predecessore, Benedetto XVI, e non il contrario. A svelare i segreti del Conclave che nel 2005 portò sul soglio petrino Joseph Ratzinger, in un ... (quotidiano)

Stavolta ad essere stato usato è il papa contro il predecessore, Benedetto XVI, e non il contrario. A svelare i segreti del Conclave che nel 2005 portò sul soglio petrino Joseph Ratzinger, in un ... (quotidiano)

Bergoglio: "Volevano processarmi. Gänswein mancò di nobiltà e umanità” - Dopo la rivelazione sul presunto suo ruolo decisivo nell'elezione di Joseph Ratzinger nel conclave del 2005, un'altra anticipazione del volume affronta il tema del rapporto con il segretario ...ilgiornale

Papa Francesco: «Non riformerò il Conclave ma solo il rituale del funerale dei pontefici, basta con le veglie funebri di notte» - Ha iniziato a metterci mano dopo la morte di Papa Ratzinger, un anno fa. La cosa che Bergoglio vorrebbe, evidentemente anche per il suo funerale, è un protocollo funebre alleggerito da tante vecchie ...ilmessaggero

LE DISPOSIZIONI - Il Papa per il rito funebre sarà nella bara, niente catafalco: "Con dignità ma come ogni cristiano" - Alla sua morte Papa Francesco sarà esposto nella bara e non su un catafalco, "con dignità ma come ogni cristiano". Ci sarà una veglia e non due e nessuna cerimonia per la chiusura della bara. Così Pap ...napolimagazine