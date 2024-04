Panatta su Sinner | “E’ un alieno | lui e Alcaraz come Federer e Nadal”

(Di martedì 2 aprile 2024) “è un. Tecnicamente, gioca il tennis moderno che giocano tutti. Ma lo fa talmente bene da impedire ai poveretti che si ritrova di fronte di esprimere il loro, di tennis. Anche Borg eerano alieni: ti mettevano davanti a un muro e, da lì, non passi”. Queste le parole, al Corriere della Sera, di Adrianosullo stato di forma straordinario di Jannik. “Non sbaglia mai. Il dritto è una frustata, ma il rovescio è unico: non mi ricordo l’ultima volta che ha commesso un gratuito. Sfrutta alla perfezione il piatto corde. I materiali contano tanto. Ai miei tempi, per esempio, se con le scarpe di allora avessimo provato a scivolare sul cemento avremmo fatto un carpiato e ci avremmo lasciato la caviglia. Oggi, invece, si muovono in modo incredibile su ogni superficie. ...

