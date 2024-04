(Di martedì 2 aprile 2024) Vittoria ai rigori per la Pronel terzo turno dei quarti di finale della2023-2024 dimaschile: i ligurino indei serbi delper 14-15 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. I campioni d’Italia e d’Europa restano così da soli al comando del Girone A con 8 punti, uno in più della compagine serba. Nel primo quarto Condemi porta in vantaggio la Pro, ma Jaksic pareggia e si va al primo intervallo sull’1-1. Nella seconda frazione i liguri spaccano ilcon un parziale di 5-0. I padroni ditrovano il gol sua 19? dalla sirena, ma Kakaris sigla il 2-7 con cui si arriva a metà gara. Nel terzo periodo la Pro ...

L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile vede resta re a punteggio pieno la Pro Recco , che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel ... (oasport)

Prosegue tra mille difficoltà organizzative, e logistiche, il campionato regionale di Promozione maschile di pallanuoto: i numerosi ripescaggi in Serie C, tra cui quello dell’Onda Blu Formigine, ... (sport.quotidiano)

Week end da incorniciare per la Swim Project Codigoro , poiché nel campionato di Promozione ha battuto l’Asd Bolzano per 17 a 4 mentre nella categoria ragazzi si è imposta a Verona 12 a 11. Per la ... (sport.quotidiano)

Pallanuoto, la Pro Recco passa ai tiri di rigore in casa del Novi Beograd nel big match di Champions League - Vittoria ai rigori per la Pro Recco nel terzo turno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto maschile: i liguri passano in casa dei serbi del Novi Beograd per 14-15 dopo il ...oasport

Pallanuoto M/ Champions League: domani Pro Recco – Novi Beograd - Dall'ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto Non ci sarà la coppa in palio, ma tre punti importanti nella corsa alla Final Four di Malta: Pro Recco e ...levantenews

La Pallanuoto Trieste si arrende alla RN Savona (7-10) - Nella quinta giornata del Round Scudetto del campionato di serie A1 maschile, alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste è stata superata dalla Rn Savona per 7-10. In classifica la squadra giuliana ri ...rainews