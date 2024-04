Palermo | la 20enne violentata al Foro Italico la scorsa estate? Uno choc | ieri | un altro orrore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Sequestrata e minacciata ladivittima di uno stupro di gruppo laal. Uno dei giovani sotto inchiesta per le violenze l'avrebbe avvicinatasera a Ballarò. "Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro", ha raccontato la ragazza. Quest'ultima si trovava nel centro storico insieme al fidanzato quando ha vissuto il nuovo incubo. "Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – ha raccontato il fidanzato ancora sotto shock –. Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l'hanno impedito". Ad aggredire la ragazza sarebbe stato S., uno dei presunti molestatori della giovane, ma non uno dei sette presenti al cantiere ...