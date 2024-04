Palermo | Corini verso l’esonero | Grosso tentenna | chiamato Semplici

Eugenio Corini rischia l' esonero dalla guida tecnica del Palermo , in Serie B. Anche due ex allenatori del Milan potrebbero prenderne il posto (pianetamilan)

Le ultime sulla panchina del Palermo di Eugenio Corini dopo la nuova sconfitta in Serie B. Tutti i dettagli L’ultima sconfitta del Palermo per 4-3 contro il Pisa in Serie B, potrebbe aver segnato il ... (calcionews24)

In casa Palermo c`è aria di burrasca e l`esonero per Eugenio Corini , più volte ventilato nel corso di questa travagliata stagione sembra davvero... (calciomercato)

Palermo, nuovo allenatore a un passo: trattativa ai dettagli - Visualizzazioni: 1 Il Palermo da una svolta alla stagione e decide per il cambio di allenatore per fare all in in vista dell’ultimo rush della stagione. Vecchia conoscenza ritorna. Palermo, intesa vic ...calciostyle

Palermo, salgono le quotazioni per Fabio Grosso: mister Corini ai saluti - Sono ore frenetiche quelle che sta vivendo la dirigenza del Palermo a stretto contatto con il management del City Football Group. I vertici rosanero, dopo diversi contatti con la sede di Manchester, s ...livesicilia

Pedullà: "Palermo-Grosso in stand-by. Corini separato in casa" - Fatto sta che tra Grosso e il Palermo siamo in stand-by. Tutto questo dopo la decisione del Palermo di esonerare Corini. Il Palermo lavora per un’altra soluzione, vedremo se ci sarà un nuovo nome ...tuttob