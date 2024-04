Palermo | 22enne esce dal coma e stringe la mano della madre

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Ha stretto laalla. Un istante che vale una vita intera, che sa di miracolo, che ha provocato un’ondata di emozioni impossibili da descrivere. Un, a, è uscito dal. E’ successo ieri sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico, dove era tenuto sotto osservazione dopo l’incidente stradale dello scorso 16 marzo, quando, con la sua Ford Fiesta, il giovane si è schiantato contro una palma dopa la rotonda di viale Regione Siciliana. Dopo 13 giorni, il risveglio del ragazzo che ancora non può parlare perché durante i soccorsi è stato sottoposto a una tracheotomia per salvargli la vita, visto che il sangue nei polmoni gli impediva di respirare. Ilha reagito alla stimolazioni, all’amore ...

