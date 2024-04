Pagelle TV della Settimana 25-31 03 24 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 2 aprile 2024) Perla e Mirko (Us Endemol Shine)9 a Maurizio Lastrico. Ha saputo alternare Don Matteo e Zelig dimostrando versatilità e riuscendo a ritagliarsi uno spazio di spicco nella tv, anche quella di nicchia, senza essere il bell0ne che va di moda. Recentemente l’abbiamo visto in Mameli, Call My Agent e in Lol dove è uno dei concorrenti più a fuoco. 8 a Il borgo dei borghi. E’ diventata un’abitudineserata di Pasqua che vanta un pubblico affezionato e che può fregiarsi del merito di aprire uno squarcio sulle piccole realtà territoriali italiane. Quest’anno gli ascolti sono risultati in crescita rispetto alle ultime due edizioni (share dell’8.3%). 7 alla schiettezza di Mara Venier che, intervistando Francesca Fagnani, senza mezzi termini le dice: “Vengo a Belve così mi pagano pure. Visto che date un sacco di soldi!”. 6 - a Grande Fratello. Se ...