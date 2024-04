Padelartisti | personaggi tv | giornalisti e sportivi si sfidano | chi ha vinto nel trofeo Pasquale?

(Di martedì 2 aprile 2024) Laha disputato un torneo nel weekend di Pasqua. Questo sport, ormai molto amato, ha visto scendere in campo a Viareggio il primo team di padel formato da volti noti del mondo dello spettacolo. Vediamo insieme chi sono stati i trionfatori di questo giorno festivo., nel torneovincono Jimmy Ghione e Leonardo Metalli Grande successo per la, ideato da Simone Barazzotto, che ha vistotelevisivi,sfidarsi a suon di padel. I giocatori hanno sfidato il maltempo sui campi coperti del Marco Polo Sports Center a Viareggio. A trionfare è stata la coppia composta da Jimmy Ghione, inviato di “Striscia la Notizia”, e Leonardo Metalli, giornalista del Tg1. I due hanno battuto in finale l’altro inviato ...

