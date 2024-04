Pa | segretario comunale e provinciale | corso Isfor per professione di grande responsabilità

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – "Quella delè una figura fondamentale per il corretto funzionamento giuridico-amministrativo di tutti i comuni e di tutte le province italiane, che per legge devono dotarsi di tale figura. Una figura professionale cardine nella gestione della Pubblica amministrazione, die competenza". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Cinzia Pollio,