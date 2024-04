Otto turisti perdono la nave da crociera Norwegian Cruise e rimangono bloccati su un' isola deserta in Africa | Siamo qui senza soldi e senza medicine

(Di martedì 2 aprile 2024) Per Jay e Jill Campbell e per tutti gli altri passeggeri dellaLine doveva essere una vacanza da sogno. Ma per i coniugi ed altre sei persone si è trasformata in un vero incubo., tra cui due anziani e una donna incinta, sono rimastisu un'sperduta in quan

Forte acquazzone su Milano nella serata di sabato. Piogge, lampi, allagamenti e qualche danno agli alberi per il vento. I numerosi visitatori nel capoluogo lombardo per le feste hanno cercato ... (milano.corriere)

Maltempo in Lombardia. Nella serata della viglia di Pasqua un vero e proprio temporale estivo, in anticipo di qualche mese, si è abbattuto su Milano a partire dalle 20.30. Pioggia e lampi si... (leggo)

Maltempo in Lombardia, dove per la oggi, domenica di Pasqua, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Nella serata del sabato della Vigliala, un vero e proprio... (leggo)

Crociera da incubo, turisti abbandonati sull'isola deserta: «Siamo ancora qui senza soldi e medicine, timori per una donna incinta» - ma poi si è trasformata in un vero incubo per Otto turisti, tra cui due anziani e una donna incinta, che sono rimasti bloccati su un'isola remota dopo che la nave da crociera Norwegian Cruise Line su ...leggo

turisti abbandonati dalla nave da crociera su un'isola deserta in Africa: «Siamo ancora qui senza soldi e medicine, aiutateci» - Doveva essere una vacanza da sogno, ma poi si è trasformata in un vero incubo per Otto turisti, tra cui due anziani e una donna incinta, che sono rimasti bloccati su un'isola remota ...ilmessaggero

Roma, ladri e borseggiatori in azione a Pasqua: arrestate 16 persone - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo ROMA – L’intensificazione dei controlli effettuati dai Carabinieri del Gruppo di Roma nelle aree prevalentemente affollate dai turisti e cittadi ...osservatoreitalia.eu